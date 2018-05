Actualidade

O homem suspeito de ter assassinado os pais, no Barreiro, foi hoje ouvido em tribunal, após internamento hospitalar por ferimentos que infligiu a si próprio após o crime, e ficou em prisão preventiva, disse fonte da Polícia Judiciária.

"O suspeito estava hospitalizado devido aos ferimentos infligidos a si próprio e foi controlado por nós todos estes dias. Foi hoje presente ao juiz no Tribunal do Barreiro e foi decretada a sua prisão preventiva", disse à agência Lusa fonte da PJ.

O detido, de 43 anos, é suspeito de ter esfaqueado diversas vezes os seus pais, provocando-lhes a morte, no passado dia 26 de abril, num prédio da Avenida do Movimento das Forças Armadas, no Barreiro.