Operação Fizz

As contradições entre o ex-procurador e arguido Orlando Figueira e o banqueiro luso-angolano Carlos Silva, que nega ter contratado o ex-procurador, levaram hoje a defesa do magistrado a pedir uma acareação no julgamento do processo 'operação Fizz'.

Na versão de Orlando Figueira, Carlos Silva, presidente do Banco Privado Atlântico (BPA) e vice-presidente do Millenium, tinha-lhe oferecido um contrato de trabalho para ser assessor jurídico do banco angolano, facto que nunca se concretizou e que terminou com a intervenção do advogado Daniel Proença de Carvalho para sanar o diferendo.

No testemunho de hoje, Carlos Silva negou ter contratado Orlando Figueira, desmentindo a versão do magistrado, negou tê-lo conhecido em Luanda e que no almoço que tiveram em Lisboa não falaram de trabalho, nem de futuras remunerações, insistindo que não tem nem o telemóvel nem o mail do ex-procurador.