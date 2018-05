CORREÇÃO E NOVO TÍTULO

(CORRIGE O TÍTULO ANTERIOR: "Open de Portugal em golfe com número recorde de 12 portugueses em prova", E OS 1.º E 2.º PARÁGRAFOS: SÃO 13 E NÃO 12 OS PORTUGUESES EM PROVA E O RECORDE DE PARTICIPAÇÃO É EM PROVAS DO CHALLENGE TOUR, JÁ QUE NO EUROPEAN TOUR HOUVE UMA EDIÇÃO COM 15).

(CORREÇÃO NOS 1.º E 2.º PARÁGRAFOS E NOVO TÍTULO) Redação, 07 mai (Lusa) - O 56.° Open de Portugal em golfe, que se realiza de 10 a 13 de maio, vai contar com 13 portugueses, um recorde de tenistas nacionais em provas do ´Challenge Tour´. (São 13 e não 12 os portugueses em prova e o recorde é só no 'Challenge Tour' e não no 'European Tour').

Na prova, que se realiza no Morgado Golf Course, em Portimão, participam os golfistas Filipe Lima, Ricardo Santos, Pedro Figueiredo, Tiago Cruz, João Carlota, Tomás Silva, Tomás Melo Gouveia, Tiago Rodrigues, Tomás Bessa, Miguel Gaspar e João Ramos, bem como os amadores Vítor Lopes e Pedro Lencart, indicou a organização, em comunicado. (Acrescenta o nome de Miguel Gaspar).