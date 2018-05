Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que divulga terça-feira a sua posição quanto à continuidade ou não dos Estados Unidos no acordo nuclear com o Irão, rubricado pelas principais potências mundiais com Teerão em 2015.

"Anunciarei a minha decisão sobre o Acordo com o Irão amanhã (terça-feira) às 14:00 (19:00 em Lisboa)", escreveu Trump na sua conta na rede social Twitter.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o chefe da diplomacia do Reino Unido, Boris Johnson, viajaram nos últimos dias para Washington para tentar persuadir o Presidente norte-americano a permanecer no acordo.