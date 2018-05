Actualidade

Um dos homens mais procurados pelas autoridades argentinas confessou hoje no Tribunal de Loures um dos quatro assaltos a bancos pelos quais começou a ser julgado, admitindo ser condenado por todos os crimes para assim atrasar a extradição.

Horacio Maidana contou ao coletivo de juízes que Portugal já aceitou o pedido de extradição da Argentina, explicando que, assim que isso acontecer, não irá "viver muito tempo" no seu país, pois será "morto". Por isso, assumiu que, quanto mais elevada for a condenação, "melhor". Contudo, a extradição para a Argentina só acontecerá após cumprir parte da pena a que for condenado.

Rodolfo "El Ruso" Lohrman, considerado o líder deste grupo, e que se remeteu hoje ao silêncio na primeira sessão de julgamento, e Horacio Maidana, de 53 e 57 anos, detidos preventivamente na prisão de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, são suspeitos de realizar, em 2003, em conjunto com outros elementos, o sequestro de Christian Schaerer, à data com 21 anos, estudante de direito e filho de um empresário da província de Corrientes, perto da fronteira com o Paraguai.