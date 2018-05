Mau tempo

A chuva intensa provocou ao final da tarde de hoje 16 inundações, sobretudo em vias públicas e habitações, nos distritos de Portalegre e de Évora, tendo o concelho de Elvas sido o mais afetado, disseram fontes dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que na freguesia de São Vicente e Ventosa, no concelho de Elvas, foram registadas sete inundações em vias públicas, habitações e num lar de idosos, tendo ocorrido ainda uma inundação em Barbacena e outra em Santa Eulália, também no concelho de Elvas.

No distrito de Évora, de acordo com o CDOS, foram registadas sete inundações, três em Estremoz, três em Évora e uma em Alandroal, em vias públicas e algerozes.