O Rio Ave assegurou hoje o quinto lugar da I Liga de futebol, ao empatar 0-0 em casa do Paços de Ferreira, formação que adia para a última jornada a questão da permanência.

Embora a possibilidade de perder o quinto posto na última ronda fosse remota, a equipa vila-condense não arriscou e garantiu já hoje esse posto, ao segurar o empate em Paços de Ferreira, ficando agora a torcer por uma vitória do Sporting sobre o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal para assegurar a última vaga na Liga Europa.

Já o Paços de Ferreira ficava com a permanência praticamente garantida em caso de triunfo, pelo que a igualdade deixa-o para já em 16.º com 30 pontos, os mesmos do Feirense, 15.º, e apenas mais um do que as duas equipas situadas em zona de descida, Vitória de Setúbal e Estoril Praia, adiando a questão da descida para a última ronda.