Actualidade

Uma mala abandonada no parque de estacionamento do Centro Comercial do Campo Pequeno, em Lisboa, obrigou à evacuação do espaço, disse à Lusa fonte da PSP, referindo que está a ser seguido o protocolo de segurança.

"Uma mala foi abandonada nos pisos inferiores, no estacionamento, e estão a ser seguidas todas as medidas do protocolo de segurança. Nesta altura, o centro comercial está a ser evacuado, uma vez que esta é uma das medidas previstas no protocolo", disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, só depois de serem seguidas todas as etapas do protocolo é que é possível avaliar se a situação representa ou não algum perigo, explicando que o alerta para a ocorrência foi dado entre as 17:30 e as 17:45.