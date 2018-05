Actualidade

A primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, lançou hoje na Casa Branca um programa dedicado a melhorar a vida das crianças com o nome "Be Best (Ser Melhor)".

Como Laura Bush (luta contra o analfabetismo) ou Michelle Obama (luta contra a obesidade), a mulher de Donald Trump quer também colocar a sua passagem pela Casa Branca sob o signo de uma causa.

"Como mãe e primeira dama preocupo-me com o facto de, num mundo permanentemente ligado, as crianças poderem estar menos preparadas para expressar ou gerir as suas emoções e recorrerem muitas vezes a comportamentos aditivos ou destrutivos", disse Melania Trump.