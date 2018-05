Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, imputou à Lusa a utilização do termo 'extrema-esquerda' para classificar BE e CDU, num texto publicado no portal de notícias da autarquia, tendo posteriormente reconhecido o erro e pedido desculpa.

Durante a Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira à noite até cerca das 00:30, e depois de o deputado socialista Serafim Ferreira Nunes ter considerado "inaceitável" a utilização da "linguagem" 'extrema-esquerda' para aludir ao BE e à CDU, numa notícia sobre a aprovação do relatório e contas de 2017 publicada no portal Porto., datada de 24 de abril, Rui Moreira justificou-se com a Lusa, dizendo que o texto era da autoria da agência de notícias.

O independente explicou aos deputados que a notícia do Porto. era da Lusa, logo a expressão 'extrema-esquerda' era da agência, algo que, posteriormente, veio a negar, pedindo desculpa pelo erro.