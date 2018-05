Actualidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto acusou o ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios de sofrer de "portofobia aguda" e ser "queixinhas", depois de a entidade considerar estar em causa a integridade dos edifícios do centro histórico.

"O ICOMOS é uma associação privada, uma associação que tem todo o direito de dizer as coisas que tem a dizer, mas eu acho que o ICOMOS é uma entidade que sofre de portofobia aguda", disse o independente Rui Moreira, durante a Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira à noite, depois de o deputado do BE Pedro Cardoso Lourenço o ter questionado sobre o relatório técnico de fevereiro do ICOMOS.

Na sua intervenção, o bloquista trouxe à discussão o relatório da ICOMOS Portugal, do passado mês de fevereiro, quanto à preservação do Centro Histórico do Porto e às responsabilidades da câmara e da Porto Vivo nesta matéria.