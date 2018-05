Actualidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, garantiu que não vai alterar pareceres dos serviços ou direitos adquiridos sobre a obra na escarpa da Arrábida.

"O que nós não faremos - pelo menos, eu não farei - é, por decisão política, alterar pareceres dos serviços ou direitos adquiridos com as consequências que já outras situações análogas tiveram", disse o autarca durante a Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira à noite, quando instado pelo deputado do BE Pedro Cardoso Lourenço.

Dizendo que "muitas das informações" que tem vindo a público de forma "um pouco desgarrada" sobre este assunto contribuem para semear a confusão, Rui Moreira lembrou que este processo começou muitos anos antes de tomar posse.