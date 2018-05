Actualidade

O Procurador-Geral de Nova Iorque, Eric Schneiderman, anunciou hoje a sua demissão depois de quatro mulheres com quem manteve relacionamentos o terem acusado de violência física.

As acusações ao democrata de 63 anos foram divulgadas na edição digital da revista The New Yorker, onde quatro mulheres que afirmam ter mantido uma relação amorosa com o democrata relataram que o procurador-geral de Nova Iorque as agrediu fisicamente várias vezes nos últimos anos.

"Ninguém está acima da lei, nem mesmo o mais importante responsável judicial de Nova Iorque", declarou hoje o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que o instou a demitir-se e anunciou que vai nomear um procurador distrital para iniciar uma "investigação imediata".