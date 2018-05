Actualidade

O vice-primeiro-ministro chinês Liu He desloca-se "na próxima semana" a Washington, para retomar as negociações com as autoridades norte-americanas, visando evitar uma guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta, informou a Casa Branca.

Liu He, principal encarregado da política económica do país asiático, liderou na semana passada uma primeira ronda de negociações com uma delegação norte-americana chefiada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

As conversações não terminaram, no entanto, com um acordo que permita pôr fim às crescentes disputas comerciais.