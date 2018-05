Actualidade

O Sindicato Nacional da Guarda Prisional vai fazer uma vigília, frente à Presidência da República, em Belém, entre 23 e 24 deste mês, visando que o chefe de Estado pressione o Governo sobre aplicação do novo horário de trabalho.

Em declarações hoje à agência Lusa, Jorge Alves, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), explicou que esta vigília, entre as 18:00 de dia 23 e as 14:00 de 24, serve para relembrar a Marcelo Rebelo de Sousa uma conversa tida em Santa Cruz do Bispo, em que o chefe de Estado se comprometeu a falar com a ministra da Justiça sobre estas reivindicações.

"Depois do contributo do senhor Presidente da República em Santa Cruz do Bispo, a senhora ministra [da Justiça], em vez de reconhecer erros na aplicação do horário de trabalho, decidiu manter a sua aplicação em 30 de abril e 21 de maio, a última fase da sua aplicação", explicou Jorge Alves.