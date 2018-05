Actualidade

O mês de abril em Portugal continental foi o 4.º ano mais chuvoso dos últimos 18 anos, mantendo-se todo o território sem seca meteorológica, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disponível hoje, o mês de abril foi muito chuvoso e normal em relação à temperatura do ar, tendo sido o mais chuvoso desde 2000 e o 14.º desde 1931.

O IPMA adianta que o valor médio da temperatura média do ar em abril foi de 13,22 graus Celsius, muito próximo do normal.