O Departamento de Estado norte-americano distanciou-se hoje de declarações de Rudy Giuliani, novo advogado do Presidente, Donald Trump, sobre o Irão e a Coreia do Norte, frisando que este não fala em nome do Governo sobre política externa.

"Ele fala por si, e não em nome do Governo, sobre política externa", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

Desde que integrou a equipa jurídica do Presidente dos Estados Unidos, o antigo presidente da câmara de Nova Iorque tem feito várias declarações polémicas, não apenas sobre as investigações em torno do Presidente e da eventual ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, como sobre o pagamento efetuado à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, no âmbito de um acordo de confidencialidade, mas também sobre política externa e interna da administração norte-americana.