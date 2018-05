Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros Britânico, Boris Johnson, considera uma "loucura" o plano de Theresa May sobre uma possível associação alfandegária do Reino Unido com a União Europeia após a implementação do Brexit.

Em declarações ao tabloide britânico Daily Mail, publicadas na edição de hoje, o ministro refere que o tipo de associação proposto pela chefe do Governo pode limitar opções de negociação sobre outros acordos comerciais e cria "uma nova rede de burocracia" após a saída do Reino Unido da União Europeia, em 2019.

"Se existir um novo acordo alfandegário passa-se a ter um sistema que é uma loucura porque acabamos a coletar taxas em nome da União Europeia nas fronteiras do Reino Unido", disse Johnson ao diário britânico durante a deslocação aos Estados Unidos.