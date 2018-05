Greve/Médicos

Blocos operatórios dos principais hospitais do país encerrados e consultas externas canceladas é o primeiro balanço feito pelos sindicatos médicos à greve de três dias que arrancou hoje.

Em declarações aos jornalistas à porta das consultas externas no Hospital São José, em Lisboa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Paulo Roque da Cunha, disse que os primeiros dados de adesão à greve se prendem fundamentalmente com os blocos operatórios, vão no sentido do que os sindicatos previam e demonstram "o grande descontentamento que existe entre os médicos".

Segundo Roque da Cunha, estão encerrados todos os blocos operatórios de Faro e Portimão, no Algarve, em São José e Santa Maria (Lisboa). No Hospital de São João e em Matosinhos, no Porto, está apenas um bloco a funcionar.