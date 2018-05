Greve/Médicos

O presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) acusou hoje o ministro da Saúde de "cinismo político puro" por afirmar que compreende as reivindicações dos médicos, mas que não se pode resolver tudo de uma vez.

João Proença sublinhou que o ministro da Saúde "não faz nada porque objetivamente não quer fazer nada".

"Quem está no poder exerce-o como facto ou então não se pode desculpar com mais nada", disse João Proença em declarações aos jornalistas junto às consultas externas do hospital São José,em Lisboa, no primeiro de três dias de greve nacional de médicos.