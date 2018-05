Greve/Médicos

Os blocos operatórios dos hospitais de Faro e Portimão estão paralisados devido à greve dos médicos, estando apenas assegurados os serviços mínimos, que cobrem as cirurgias de urgência ou oncológicas, disse à Lusa fonte sindical.

Segundo João Pinto, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), das seis salas do bloco operatório do Hospital de Faro "nenhuma está a funcionar", o que obrigou ao cancelamento de todas as cirurgias programadas, situação que se verifica também nas duas salas operatórias do Hospital de Portimão.

De acordo com o médico, a situação é transversal a todas as especialidades e, embora as reivindicações sejam comuns aos clínicos de todo país, as condições de trabalho são "mais precárias" no Algarve "devido ao quadro médico enfraquecido", uma vez que devia haver o triplo dos médicos.