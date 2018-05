Actualidade

O aeroporto de Lisboa ocupou a 12.ª pior classificação no 'ranking' de pontualidade de 1.193 aeroportos, ao seguir, em abril, no 1.182 posto, segundo a empresa de estatísticas OAG.

No seu último relatório mensal, a empresa indica que o aeroporto Humberto Delgado teve um registo de 45,5% de partidas sem atrasos e 1,6% de cancelamento. Em termos de operação houve um total de 8.795 voos, colocando a Portela no posto 79, entre 1.200 aeroportos

Com 56,5% de partidas pontuais e 1,5% de cancelamentos, o aeroporto do Porto seguiu na 1.152.ª posição, com 3.767 voos (203.º na lista de operação entre 1.200 aeroportos).