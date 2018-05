Actualidade

O setor do retalho cresceu 3,8% no ano passado, face a 2016, "superando o patamar de 20 mil milhões de euros" de volume de vendas, anunciou hoje o presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), Jorge Jordão.

"Os últimos números do barómetro da APED indicam que continuamos a ser um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa", afirmou o presidente, na abertura do APED Retail Summit, dedicado este ano ao tema "Sharing the future" [partilhar o futuro], que decorre em Lisboa até quarta-feira.

"No ano passado, o setor do retalho registou um desempenho positivo, com um crescimento global de 3,8% face a 2016 e superando o patamar de 20 mil milhões de euros de volume de vendas", continuou Jorge Jordão.