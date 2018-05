Actualidade

O Presidente da Fundação Nelson Mandela, Sello Hatang, acusou hoje os políticos sul-africanos de "corrupção", "violando" o legado democrata e social de "Madiba", manifestando-se, porém, otimista em relação ao novo chefe de Estado sul-africano.

Numa entrevista à agência Lusa, à margem da III Conferência do Horasis Global Visions Community, que decorre desde sábado no Centro de Congresso do Estoril e termina na manhã de terça-feira, Sello considerou mesmo que a palavra "corrupção" é a que melhor define os quase dez anos de presidência de Jacob Zuma.

Para Sello, há uma "ira internacional justificada" contra a África do Sul, sobretudo depois do fim da presidência do primeiro chefe de Estado negro da África do Sul, Nelson Mandela (1994/99), conhecido localmente também por "Madiba", em que a esperança de que tudo era possível acabou, depois, por desvanecer-se.