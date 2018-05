Actualidade

O presidente do BNU de Macau confirmou hoje à Lusa que vai sair do grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) no primeiro semestre, fazendo um balanço "seguramente positivo" dos sete anos à frente desta filial da banco português.

"Faço um balanço seguramente positivo", disse Pedro Cardoso em entrevista à Lusa, à margem da Horasis Global Meeting, que decorre até hoje no Estoril, concelho de Cascais, e na qual confirmou a decisão de "mudar em termos de percurso profissional" e sair do grupo CGD.

"Quando cheguei a Macau, em 2011, o banco tinha 240 mil clientes, agora tem mais 50 mil, com os clientes mais fidelizados, tínhamos 2,4 produtos por cliente em 2011 e agora temos 3,6 produtos, o que pode parecer pouco, mas é um aumento de 40% de produtos por cliente", sublinhou Pedro Cardoso.