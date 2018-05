Actualidade

O Ministério Público decidiu arquivar o processo de alegado crime de usurpação de funções de que era acusado o deputado do PCP ao parlamento dos Açores, João Paulo Corvelo.

O deputado comunista tinha requerido o levantamento da imunidade parlamentar, no final do ano passado, para ser constituído arguido, no âmbito de um processo-crime espoletado por uma denúncia anónima, que dava conta de que João Paulo Corvelo estaria a exercer a profissão de médico veterinário sem estar inscrito na Ordem dos Médicos Veterinários.

O exercício ilegal de profissão é suscetível de ser considerado, pelo Código Penal, como "prática de um crime de usurpação de funções", é punível com "pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias".