O volume de novos créditos a particulares para habitação atingiu em março o máximo desde julho de 2010, somando 876 milhões de euros, a uma taxa de juro média de 1,49%, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Em fevereiro, o volume de novas operações para compra de casa tinha sido de 676 milhões de euros e a taxa de juro média tinha-se fixado nos 1,46%.

Segundo a nota de informação estatística do banco central, no crédito ao consumo e para outros fins as taxas de juro médias foram, respetivamente, de 7,27% e 3,57%, tendo os volumes de novas operações totalizado, respetivamente, 423 e 273 milhões de euros.