Actualidade

O grupo de trabalho parlamentar sobre o alojamento local, criado em janeiro deste ano, está "na reta final das audições" a entidades, associações e governantes, prevendo-se que o processo de alteração da legislação em vigor fique concluído até junho.

"Não prevejo atrasos, prevejo que o assunto fique resolvido antes das férias parlamentares, que era exatamente o nosso calendário, ficar resolvido até finais de junho", afirmou hoje a coordenadora do grupo de trabalho da Temática do Alojamento Local, a deputada Berta Cabral (PSD), em declarações à agência Lusa.

A criação deste grupo de trabalho parlamentar surgiu após o debate em plenário, em 05 de janeiro, de cinco projetos de lei do BE, do CDS-PP, do PCP, do PS e do PAN sobre o alojamento local, defendendo todos, na generalidade, a obrigatoriedade de uma autorização por parte da assembleia dos condóminos para o exercício da atividade.