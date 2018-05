Actualidade

Os bancos vão ter 30 dias para substituírem os cartões de débito das contas de serviços mínimos bancários por novos cartões que permitam o seu uso em qualquer país e pagamentos de baixo valor sem inserção de PIN.

Foi hoje publicada em Diário da República a Lei n.º 21/2018, que faz novas alterações ao regime dos serviços mínimos bancários, depois de aprovadas no Parlamento, em março.

Entre as mudanças feitas na legislação está que o "cartão de débito de serviços mínimos bancários não pode ter caraterísticas específicas que resultem em condições mais restritivas para a sua utilização do que as existentes para os cartões de débito disponibilizados fora do âmbito do presente diploma".