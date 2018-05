Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde disse hoje à Lusa que o país está em negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para um programa de assistência financeira sobre a dívida pública, a segunda maior na África subsaariana.

"Com o FMI estamos a trabalhar num programa de regularização de parte da dívida estrangeira, que depois terá de ser negociada com alguma parceria relativamente aos parceiros", disse Ulisses Correia e Silva em declarações à Lusa, à margem da sua participação na Horasis Global Meeting, que decorre até hoje no Estoril, arredores de Lisboa.

O primeiro-ministro respondeu que "ainda não está definida a modalidade" do programa, mas explicou que o executivo está a trabalhar para encontrar uma solução que vá ao encontro das metas que o Governo define no seu programa de reforma, negociado com o FMI" e que este "vai passar por uma parte financeira, não só com o FMI, mas também com os parceiros de desenvolvimento".