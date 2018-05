Actualidade

O "aumento significativo" dos preços da habitação nas principais cidades do país está a criar "um ambiente de 'stress'" no mercado residencial daquelas zonas, mas "não reflete a realidade" nacional, alerta hoje a Federação da Construção.

Na Conjuntura da Construção relativa ao mês de abril, a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (Fepicop) aponta o "dinamismo forte" revelado pelo mercado imobiliário "nos meses mais recentes", na sequência de uma "procura crescente, maioritariamente estrangeira".

Este aumento da procura tem-se traduzido numa "acentuada evolução positiva" dos diversos indicadores de preços no mercado, nomeadamente nas principais cidades do país, o que, destaca, tem já originado "um ambiente de 'stress' no mercado residencial".