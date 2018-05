Actualidade

O ex-presidente e juiz aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil Joaquim Barbosa anunciou hoje na rede social Twitter que não será candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

"Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal" escreveu.

Cotado entre os presidenciáveis pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), o juiz ficou mundialmente conhecido por ter sido o relator do processo do mensalão no STF, um escândalo sobre compra de apoio de parlamentares em votações no Congresso durante o primeiro Governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.