Actualidade

O PCP entregou hoje na Assembleia da República um projeto de resolução que propõe a abertura do concurso público para a construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, até agosto, anunciou o líder parlamentar comunista.

"É preciso que, rapidamente, se tomem medidas para iniciar a construção do novo Hospital Central Público do Alentejo, em Évora", afirmou João Oliveira, também deputado eleito pelo círculo eleitoral de Évora.

Referindo que a construção do novo hospital central "tem sido utilizada como arma de arremesso nas campanhas eleitorais e na propaganda política", o parlamentar comunista observou que as medidas que permitirão concretizar o projeto "têm ficado para trás".