Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamentou hoje no parlamento que o comandante nacional operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) tenha pedido a exoneração e destacou as "notáveis capacidades" do seu substituto.

"Lamentamos que o comando nacional operacional da ANPC tenha entendido por razões de ordem pessoal pedir a sua exoneração", disse Eduardo Cabrita aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O ministro destacou a experiência e "as notáveis capacidades e do currículo" que qualifica o novo comando nacional operacional da ANPC, coronel José Manuel Duarte Costa.