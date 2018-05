Actualidade

Os municípios reconheceram hoje que há avanços nas negociações com o Governo para a descentralização de competências nas áreas da Educação e da Saúde, mas continuam preocupados com aspetos como as dotações orçamentais, que precisam de ser melhoradas.

"Apesar dos avanços alcançados" nas negociações dos municípios com o Governo para a descentralização de competências, "ainda subsistem necessidades de esclarecimento e de melhoria", designadamente nos setores da Educação e da Saúde, disse hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

Na Educação, "há preocupações relacionadas com as dotações, as previsões e as obrigações referentes ao apetrechamento de escolas (aparelhagem, laboratórios, computadores, etc.), bem como à conservação e manutenção dos edifícios escolares", exemplificou Manuel Machado, que falava aos jornalistas, hoje, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da Associação.