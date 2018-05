Actualidade

Os trabalhadores da Autoeuropa vão referendar quarta-feira a Comissão de Trabalhadores, na sequência de um abaixo-assinado de 190 funcionários que já não se revêm nos atuais representantes, confirmou hoje à agência Lusa um elemento da Comissão de Trabalhadores.

"Na sequência do abaixo-assinado, fizemos um plenário de trabalhadores e decidimos marcar o referendo para esta quarta-feira", disse Carlos Rocha, da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, adiantando que a votação decorre entre as 2:00 e as 21:00.

Segundo Fausto Dionísio, também da Comissão de Trabalhadores, "para destituir a atual direção é necessária uma maioria simples (50% mais um voto) no referendo de quarta-feira, que também deverá ter uma participação de, pelo menos, 2/3 dos 5.900 trabalhadores da empresa".