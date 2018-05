Actualidade

Os pilotos da TAP reúnem-se na sexta-feira em assembleia extraordinária para aprovação de alterações ao Acordo de Empresa, como a atualização salarial, e a criação do regulamento de recurso à contratação externa (RRCE).

Num anúncio publicado hoje na imprensa, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) convoca os associados para sessão extraordinária, na sexta-feira, pelas 14:30, que decorre num hotel em Lisboa, com dois pontos na ordem de trabalhos: aprovação das alterações ao Acordo de Empresa entre a TAP, SA, e o SPAC - Atualização salarial e outras - Criação do RRCE, em substituição do regulamento de efetivos e de recurso à contratação externa (RERCE).

O ponto 2 refere "outros assuntos de interesse geral".