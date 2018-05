Actualidade

O BE requereu hoje a audição urgente do ministro da Saúde na comissão parlamentar respetiva para obter esclarecimentos sobre as negociações com as várias profissões do setor e a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde.

O requerimento do BE assinado pelo deputado Moisés Ferreira e dirigido ao presidente da Comissão Parlamentar de Saúde deu hoje entrada no parlamento, quando se inicia um período de três dias de greve convocado pelos sindicatos médicos.

"O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição urgente do ministro da Saúde [Adalberto Campos Fernandes] sobre as negociações com as várias profissões da área da saúde e sobre a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde", refere o texto.