Actualidade

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) enviou hoje um pedido de audiência ao Presidente da República para o sensibilizar para necessidade de colocação "urgente" de um conservador em Ponte da Barca.

"Queremos envolver o senhor Presidente da República nesta questão. Os munícipes de Ponte da Barca não podem ser descriminados negativamente", afirmou à agência Lusa Arménio Maximino.

O responsável, que falava no final um encontro com a vice-presidente da Assembleia da República, após a entrega de um abaixo-assinado com "mais de 1.000 assinaturas" a exigir a colocação de um conservador em Ponte da Barca, referiu que aquele caso "é um dos problemas, de outros tantos, que acontecem nos registos portugueses e que têm de reportados a Marcelo Rebelo de Sousa".