Actualidade

O Ministério Público (MP) pediu hoje a absolvição de um militar da GNR acusado de corrupção, por alegadamente passar informações sobre operações de fiscalização a um empresário e a um industrial, igualmente arguidos, a troco de bens e serviços.

Nas alegações finais do julgamento, que se iniciou em fevereiro no Tribunal Central Criminal de Lisboa, a procuradora do MP considerou "censurável" que o militar tenha passado informações aos outros arguidos, violando os seus deveres enquanto GNR, mas disse que não ficou provado em julgamento que tenha recebido alguma vantagem, contrapartida ou promessa de tal.

Assim, a procuradora do MP defendeu a absolvição dos três arguidos de todos os crimes pelos quais estão acusados.