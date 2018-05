Actualidade

Ruben Dias, do Benfica, foi hoje suspenso por dois encontros, depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), considerar que o defesa-central agrediu Gelson Martins, do Sporting.

De acordo com o mapa de castigos do CD, Ruben Dias "atingiu de forma ostensiva e violenta, usando o cotovelo", o rosto de Gelson Martins, durante o dérbi da 33.ª jornada.

Contudo, essa ação, de acordo com o CD, passou despercebida à equipa de arbitragem, pelo que foi aberto um auto de flagrante delito pela Comissão de Instrutores da Liga de clubes, após solicitação do presidente do órgão disciplinar da FPF, resultando da observação das imagens televisivas o castigo ao defesa português.