Actualidade

Os municípios consideraram hoje insuficientes os aumentos das dotações para equipamentos de base territorial, como escolas e vias de comunicação, no âmbito do programa comunitário de apoio Portugal 2020, embora ainda não os conheçam em detalhe.

"Nas contas que foram apresentadas, embora seja necessário conhecer os detalhes", a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) "regista que houve aumentos, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, para equipamentos de base territorial", mas ainda "não são suficientes", disse hoje o presidente da Associação, Manuel Machado.

Essas dotações deverão ser dadas a conhecer em pormenor aos municípios na sexta-feira, durante uma reunião do Governo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), na sequência das negociações que têm vindo a ser desenvolvidas entre as duas partes, adianta.