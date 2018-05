Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) disse hoje querer que a legislação relacionada com a defesa do património seja revista no sentido de agravar as penalizações para quem o vandaliza, designadamente através de grafitos.

Os municípios abriram "um processo visando propor à Assembleia da República e ao Governo o reexame das leis de defesa do património", disse hoje o presidente da ANMP, Manuel Machado, que falava aos jornalistas depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da Associação, durante a qual o assunto foi debatido.

A decisão resulta essencialmente do facto de se ter vindo a "detetar, por todo o país, em especial nas cidades, o 'grafitismo' ou, melhor o vandalismo sobre o património", disse Manuel Machado, que também é presidente da Câmara de Coimbra.