Actualidade

O Presidente da República retomou hoje a ideia de que os sistemas políticos, e também o direito, têm de se adequar à velocidade da era digital e apelou a um debate sobre soluções para mudar instituições e regras.

"Temos de fazer esse debate. Admito que é um debate difícil de fazer para muitos, porque representa uma realidade que já não tem a ver com a sua vida do dia a dia", afirmou o chefe de Estado, defendendo que "é um debate que exige capacidade de resposta do direito e da política muito rápida aos desafios da ciência, da tecnologia, da economia, das finanças e da mudança social".

"O direito e a política estão sempre atrás dos acontecimentos, e agora cada vez mais atrás", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava numa conferência dedicada ao tema "Democracia 4.0 - O Futuro da Democracia na Era Digital", na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.