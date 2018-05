Actualidade

O auditor independente pedido pela CMVM fixou em 1,701 euros por ação o valor a oferecer aos acionistas minoritários da Sumol+Compal pela saída de bolsa da empresa, foi hoje anunciado.

O auditor independente pedido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) fixou "em 1,701 euros (um euro, setenta cêntimos, e uma décima de cêntimo) o valor por ação que deverá consistir na contrapartida mínima a oferecer aos acionistas minoritários por ocasião da perda da qualidade de sociedade aberta" da Sumol+Compal.

A este valor deverá ser deduzido o montante dos dividendos a distribuir relativos à aplicação de resultados do exercício de 2017, segundo o comunicado da CMVM, no qual informa sobre o relatório do auditor para fixação da contrapartida mínima.