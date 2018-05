Nuclear/Irão

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje aos restantes seis países signatários do acordo nuclear com o Irão que "respeitem totalmente os seus compromissos", apesar da retirada dos Estados Unidos.

"Estou profundamente preocupado com o anúncio da retirada dos Estados Unidos do acordo e o retomar de sanções das sanções dos Estados Unidos", referiu António Guterres, através do seu porta-voz.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos abandonam o acordo nuclear assinado entre o Irão e o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha.