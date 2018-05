Nuclear/Irão

A Rússia está "profundamente desapontada" com a decisão do Presidente norte-americano de retirar os Estados Unidos do acordo sobre o nuclear iraniano, indicou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros, denunciando "uma violação grosseira do direito internacional".

"Estamos profundamente desapontados pela decisão do presidente norte-americano de sair unilateralmente" do acordo e de "restabelecer as sanções norte-americanas contra o Irão", refere o ministério num comunicado.

"Estamos extremamente preocupados por os Estados Unidos estarem a agir contra a opinião da maioria dos Estados (...), violando grosseiramente as normas do direito internacional", adianta.