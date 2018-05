Celebridades

Modelo russa surgiu no evento com o companheiro, Bradley Cooper, e afastou os rumores de gravidez.

Num deslumbrante vestido dourado com assinatura do Atelier Versace, Irina Shayk foi uma das figuras públicas em destaque na Met Gala. O evento decorreu na noite de domingo, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

A modelo russa, que namorou com Cristiano Ronaldo, chegou à passadeira vermelha acompanhada pelo companheiro, Bradley Cooper, e a excelente forma física que exibiu afastou por completo os rumores de que estaria à espera do segundo filho. O casal já tem uma menina, Lea de Seine, nascida em março de 2017.

O que também chamou à atenção foi o anel na mão esquerda e que voltou a levantar rumores de que o casamento com o ator estará para breve.