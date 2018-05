Actualidade

O líder do PS, António Costa, disse na terça-feira à noite que, "pela primeira vez desde há muitos anos", o Orçamento do Estado não financiou este ano "o défice da Segurança Social", em situação "bastante mais equilibrada".

"Este ano, pela primeira vez desde há muitos anos, o Orçamento do Estado não teve de financiar o défice da Segurança Social porque as contribuições" do próprio sistema "foram suficientes" para o "sustentar", afirmou, numa sessão com militantes e simpatizantes do PS, em Évora, na terça-feira à noite.

Segundo António Costa, foi possível atingir esta situação da Segurança Social, que é hoje "bastante mais equilibrada" do que "há dois anos e meio", quando o PS começou a governar, a par de várias medidas implementadas.