Actualidade

O advogado da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels acusou hoje o advogado do Presidente dos Estados Unidos, Michael Cohen, de ter recebido 500 mil dólares de oligarcas russos próximos do Kremlin, pouco depois das eleições de 2016.

"Descobrimos que o advogado pessoal do Presidente Donald Trump recebeu aproximadamente 500 mil dólares, através de uma empresa controlada por um oligarca russo, com laços estreitos com [o Presidente da Rússia] Vladimir Putin", escreveu o advogado de Daniels, Michael Avenatti, na sua conta da rede social Twitter.

Avenatti precisou que os oligarcas russos Viktor Vekselberg e Andrew Intrater transferiram meio milhão de dólares para Cohen em oito pagamentos, entre janeiro e agosto de 2017, através de uma empresa chamada Columbus Nova LLC.